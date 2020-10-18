Пашинян заявил, что армяне Карабаха не выживут под контролем Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армяне, которые проживают на территории непризнанного Нагорного Карабаха, не смогут выжить под контролем Азербайджана. Об этом он рассказал в эфире France24.

По его словам, армяне в данном регионе находятся перед экзистенциальной угрозой. Он подчеркнул, что решением этой проблемы может стать признание права Нагорного Карабаха на самоопределение со стороны международного сообщества.

Премьер-министр уточнил, что это должно произойти в соответствии с принципом «отделение ради спасения».

«Нагорный Карабах, армяне Нагорного Карабаха не смогут выжить под контролем Азербайджана», — сказал Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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