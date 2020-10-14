Пашинян поблагодарил РФ за посредничество при урегулировании конфликта в Карабахе

Россия на высшем уровне выполнила свою роль в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ и стратегического союзника Армении при урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в ходе обращения к нации заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Его слова передает ТАСС.

Пашинян выразил особенную благодарность российскому президенту Владимиру Путину, с которым он в эти дни поддерживал постоянную связь.

«Уверены, что эта роль будет выполнятся однозначно и в дальнейшем в лучших традициях дружбы армянского и российского народов», — заключил премьер Армении.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Армения отказалась решать карабахский вопрос без определения статуса НКР

— Армения и Азербайджан заявили о потерях в миллиарды долларов в Карабахе

— Пашинян заявил, что Армения знала о планах Баку начать войну в Карабахе