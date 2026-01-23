Стало известно, где россияне собираются отдыхать в 2026 году

В 2025 году наиболее популярными направлениями для путешествий традиционно стали Москва и Санкт-Петербург, на них пришлось 16% и 11% от всех бронирований в течение года соответственно. Популярность этих городов обусловлена не только туристической привлекательностью, но и тем, что их часто посещают транзитом. Это показало исследование сервиса Отелло, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В десятку лидеров также вошли Казань, Новосибирск и Адлер (Адлерский район, Сочи), Сочи, Екатеринбург, Владивосток, Краснодар и Нижний Новгород.

Из десятка популярных направлений самыми бюджетными оказались Адлер, Новосибирск и Краснодар — средний чек за одну ночь в 2025 году составляет не более 5000 рублей.

В 2024 году список популярных направлений выглядел немного иначе — заметно вырос интерес к Нижнему Новгороду, который поднялся из топ-15 в топ-10. Также в 2024 году Владивосток входил в пятерку лидеров, а в 2025 году переместился на восьмое место.

Топ направлений не сильно менялся в зависимости от сезона, однако в Сочи чаще бронировали проживание в зимний период (январь-февраль), а в остальные сезоны большей популярностью пользовался Адлер. Средний чек за одну ночь по топ-20 направлениям прошлого года менялся ощутимее — больше всего он вырос летом 2025 года, в среднем на 18% по сравнению с весной. Осенью же произошел заметный спад — в среднем на 14%.

Из зарубежных направлений в 2025 году на Отелло чаще всего бронировали проживание в Турции, Белоруссии и Казахстане. Также в десятку лидеров вошли Таиланд, Армения, Грузия, Узбекистан, ОАЭ, Китай и Вьетнам. Самый низкий средний чек за одну ночь во Вьетнаме, он составляет 5190 рублей. Самый высокий — в ОАЭ, 15 558 рублей.

Самым популярными городами, куда россияне путешествовали в новогодние праздники (31 декабря — 11 января) стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Новосибирск. Также в топ-10 вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Адлер, Сочи и Сириус. По сравнению с прошлыми праздниками в этот раз в топ-10 вместо Владивостока вошел Адлер, а Нижний Новгород немного обошел по популярности Сочи.

Средняя продолжительность бронирования жилья в этих городах составила 2 дня. Дешевле всего можно было отдохнуть в Адлере, где средний чек за ночь составил 4880 рублей. Самая высокая средняя стоимость ночи зафиксирована в Москве и Нижнем Новгороде — 9080 и 9079 рублей соответственно.

В начале декабря планы по путешествиям в новогодние праздники выглядели иначе — в десятку популярных направлений входил Калининград, однако по фактически прожитым бронированиям вместо него в топ вошел Новосибирск.

В эти праздники новогодней столицей была Рязань и, по данным Отелло, спрос на жилье в этом городе вырос в среднем на 40% по доле бронирований по сравнению с праздничными каникулами в 2024–2025 годах.

На 2026 год сейчас наибольшей популярностью пользуются так же Москва, Санкт-Петербург и Казань. Интересно, что в Казани наблюдается всплеск бронирований на 1 мая 2026 года, однако выводы делать рано, так как ближе к майским праздникам ситуация может измениться. Также в топ-10 входят Сочи, Эстосадок (Адлерский район, Сочи), Сириус, Новосибирск, Краснодар, Адлер и Екатеринбург.

Из зарубежных направлений больше бронирований на 2026 год фиксируется в Турции, Таиланде и Белоруссии.

