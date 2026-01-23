Эксперт объяснила, считаются ли пробки уважительной причиной опоздания на работу

Дорожные пробки и сбои в работе транспорта чаще всего не признаются уважительными причинами опоздания на работу. Об этом ТАСС сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

«Нахождение в пробке само по себе не считается уважительной причиной опоздания, поскольку работник обязан выбирать время выезда таким образом, чтобы прибыть к началу рабочего дня», — сказала юрист.

Голубева добавила, что каждое опоздание рассматривается индивидуально: важно, произошла ли задержка из-за непредусмотрительности сотрудника или могли они реально приехать вовремя. По словам эксперта, уважительными причинами могут признать обстоятельства, которые не зависят от человека — непогода, сбои транспорта при отсутствии альтернативного маршрута или перекрытие дорог.

15 января эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева сообщила, что работодатели могут применить дисциплинарное взыскание в отношении сотрудников, если они опоздают на работу из-за снегопада. По ее словам, уволить работников можно только в том случае, если они будут отсутствовать на рабочем месте без уважительной причины на протяжении всего дня.

Ранее эксперт Филиппов заявил, что непогода не является основанием для прогула и рекомендовал собирать доказательства задержки.