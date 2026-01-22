Стали известны номинанты «Оскара-2026». В их числе — российский фильм

Американская киноакадемия представила шорт-листы 98-го «Оскара», который пройдет в марте в Голливуде. Премия в этом году будет вручена в 24 категориях (добавилась новая номинация, за кастинг) — в 16 из них представлен хоррор «Грешники» (это рекорд), также на приз претендует россиянин Константин Бронзит. «Газета.Ru» — о проектах, режиссерах и актерах, которые были номинированы на «Оскар-2026».

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила 22 января номинантов премии «Оскар-2026». На награду в главной категории — «Лучший фильм» — будут претендовать: черная комедия Йоргоса Лантимоса «Бугония», спортивная драма с Брэдом Питтом «F1», готическая фантастика «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, рассказывающая о непростых отношениях Уильяма Шекспира и его жены драма «Гамнет», актерский бенефис Тимоти Шаламе «Марти Великолепный», выдающийся триллер Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» (букмекеры считают проект основным фаворитом), «Секретный агент» совместного производства Бразилии и европейских стран со звездой «Нарко» Вагнером Моурой в главной роли, драма Йоакима Триера «Сентиментальная ценность», вампирский хоррор «Грешники», а также экранизация повести «Сны поездов» с Джоэлом Эдгертоном.

Кадр из фильма «Грешники» (2025) Warner Bros. Pictures

Фаворитом в номинации «Лучшая мужская роль» все эксперты считают Тимоти Шаламе, перевоплотившегося в игрока в настольный теннис в «Марти великолепном». С ним за награду поборются Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»), Итан Хоук (роль поэта-песенника Лоренца Харта в «Голубой луне»), сыгравший сразу двух персонажей в «Грешниках» Майкл Б. Джордан и уже упомянутый Вагнер Моура. В шорт-листе мужского второго плана оказались Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»), Джейкоб Элорди («Франкенштейн»), Делрой Линдо («Грешники»), Шон Пенн («Битва за битвой») и Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность») — с последним, надо сказать, получилось достаточно странно, учитывая, что он, кажется, должен был попасть в главную актерскую номинацию.

Кадр из фильма «Битва за битвой» (2025) Warner Bros. Studios

В категорию «Лучшая женская роль» Академия включила в этом году Джесси Бакли (выдающееся выступление в «Гамнете»), Роуз Бирн (драма «Я бы тебя пнула, если бы могла»), Кейт Хадсон (мюзикл «Мелодия их мечты»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность») и Эмму Стоун, двукратную лауреатку премии, — за «Бугонию». Номинация второго женского плана выглядит следующим образом: Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»), Инга Ибсдоттер Лилеас (тоже «Сентиментальная ценность»), Эми Мэдиган (хоррор «Орудия»), Вунми Мосаку («Грешники»), а также Тияна Тейлор («Битва за битвой»).

Роуз Бирн в фильме «Я бы пнула тебя, если бы могла» (2025) A24

За режиссерский приз спор пойдет между создательницей «Гамнета» Хлоей Чжао, постановщиком «Марти Великолепного» Джошем Сэфди, Полом Томасом Андерсоном («Битва за битвой»), Йоакимом Триером («Сентиментальная ценность») и Райаном Куглером («Грешники»). А среди сценаристов за «Оскар» поборются авторы «Грешников», «Марти Великолепного», «Сентиментальной ценности», «Голубой луны», ирано-французской драмы «Простая случайность» (все это «Оригинальный сценарий») — и «Бугонии», «Франкенштейна», «Гамнета», «Битвы за битвой», а также «Снов поездов» («Адаптированный сценарий»).

Не обойдется «Оскар-2026» и без россиян. В этом году, конечно, речи о центральных номинациях не идет («Анора», Юра Борисов и компания до сих пор в нашем сердечке), однако отечественному зрителю все равно стоит поболеть за гения нашей анимации Константина Бронзита, наиболее известного по франшизе о богатырях. Новый проект мультипликатора — «Три сестры», рассказывающий о немолодых родственницах с уединенного острова, жизнь которых меняется на фоне решения о сдаче одного из местных домов в аренду, — стал уже третьей его работой, номинированной Академией (ранее на приз претендовали «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса», но награда постановщику не досталась).

Кадр из мультфильма «Три сестры» (2025)

Новость о попадании в шорт-лист, согласно 78.ru, очень обрадовала 60-летнего уроженца Ленинграда. По словам Бронзита, он смотрел церемонию в студии с коллективом в прямом эфире. «Все заорали! Я поеду туда!» — пообещал мультипликатор.

«Три сестры» представлены в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Бронзит отправил на премию проект под вымышленным именем Тимур Когнов от Кипра.

Больше всего номинаций «Оскара-2026» получил хоррор «Грешники» — 16. Это рекорд за всю историю премии.

Церемония вручения наград премии «Оскар-2026» пройдет в ночь на 16 марта по московскому времени — в театре «Долби» в Голливуде. Ведущим выступит, как и в прошлом году, комик и телеведущий Конан О'Брайен. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Шорт-листы оставшихся категорий «Оскара» можно посмотреть здесь. В этом году на премии также будет новая номинация, 24-я, — за кастинг.