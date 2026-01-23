Размер шрифта
Премьер Венгрии рассказал, сколько денег Украина попросила у ЕС на следующие 10 лет

Орбан: Украина просит у ЕС $1,5 трлн в предстоящие 10 лет
Руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран конфиденциальный документ с финансовыми требованиями Украины на $1,5 трлн, который можно сравнить со взрывом атомной бомбы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Киев выдвинул ЕС требование о выделении ему $800 млрд в течение следующих 10 лет. В документе украинской стороны также расписаны планы по привлечению средств. В рамках первого этапа Украина хочет, чтобы ей выделили $300 млрд.

Также в документе говорится о еще $700 млрд на военные расходы в течение следующих 10 лет.

«До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования, смягчить его или уменьшить, но это требование было принято», — заявил Орбан.

Он добавил, что правительство Венгрии выступает против планов Киева и Брюсселя.

До этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас рассказала, что Европейский Союз выделил €10 млн на создание специального трибунала, призванного расследовать преступления агрессии против Украины.

Ранее Япония выделила Украине средства на гуманитарную помощь в 2026 году.

