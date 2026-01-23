Размер шрифта
Россиянам объяснили, как взыскать долг спустя годы

Адвокат Яковлева: россияне даже спустя годы могут взыскать долги
Shutterstock

Россияне могут взыскать некоторые долги даже спустя годы. Об этом агентству «Прайм» сообщила адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

«Если должник не возвращает взятые денежные средства в срок, указанный в расписке, обратиться за их взысканием в суд можно уже на следующий день просрочки», — сказала юрист.

Яковлева добавила, что долг следует вернуть в течение 30 дней со дня предъявления требований, если срок возврата не был указан. Если этого не произошло в течение указанного времени, то нужно обратиться в суд. Сделать это можно в течение трех лет, отметила адвокат.

В декабре прошлого года старший юрист Национальной юридической компании «Митра» Зульфия Лайпанова рассказала, каким образом с установленной государством пенсии списываются долги. По ее словам, такие выплаты относятся к доходам гражданина, поэтому приставы имеют право обращать на нее взыскание. Эксперт уточнила, что аресту подлежит страховая и государственная пенсия по старости и инвалидности, а также накопительная пенсия, надбавки и доплаты.

Ранее юрист рассказал, с каким долгом россиян не выпустят за границу.

