Белый дом подтвердил публичное выступление Трампа на Южной лужайке 10 октября
В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп примет участие в мероприятии на Южной лужайке резиденции. Об этом сообщает ТАСС.
Так, в субботу, 10 октября, запланировано выступление американского лидера. Оно должно состояться около 21.00 по мск.
Предполагается, что мероприятие будет посвящено проходящим на территории США протестам.
2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.
Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.
Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.
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