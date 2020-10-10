Белый дом подтвердил публичное выступление Трампа на Южной лужайке 10 октября

В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп примет участие в мероприятии на Южной лужайке резиденции. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в субботу, 10 октября, запланировано выступление американского лидера. Оно должно состояться около 21.00 по мск.

Предполагается, что мероприятие будет посвящено проходящим на территории США протестам.

2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.

Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.

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