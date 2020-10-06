В МИД Турции заявили, что Анкара готова работать с Россией по Карабаху

Турция готова работать с Россией по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявила глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.

По его словам, каждый должен быть на стороне правды, есть оккупант и жертва оккупации. Министр считает, что справедливость в нагорнокарабахском вопросе на стороне Азербайджана.

Чавушоглу подчеркнул, что таким странам, как России, следует быть на стороне справедливости. Он напомнил, что РФ находится в Минской группе ОБСЕ по Карабаху, имеет отношения как с Баку, так и с Ереваном. В связи с этим существует необходимость в большем вкладе Москвы в этот процесс, выразил мнение турецкий дипломат.

«Мы хотим еще большего вложения в этот вопрос, готовы работать с Россией. Для безопасности региона важно решить этот вопрос в корне, поэтому есть необходимость нашей совместной работы», — резюмировал Чавушоглу.

Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара до сих пор поддерживала все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, но Армения игнорирует резолюции ООН.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал участия Турции в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, считая, что турецкое государство является важным игроком в регионе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Поддерживает террористов: Асад обвинил Эрдогана

— В Турции назвали личной неприязнью слова Асада об отправке Анкарой боевиков в Карабах

— В Анкаре заявили, что прежние подходы по урегулированию конфликта в Карабахе не работают