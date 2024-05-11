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В Крыму призвали Запад признать Украину зоной влияния РФ

Глава Крымской миссии Смирнов: Украина должны быть зоной влияния РФ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Территория Украины должна входить в зону российского влияния, соответствующее положение дел необходимо признать Западу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Краткосрочные изменения статуса исконно российских земель должны быть восстановлены в пределах исторических границ и признаны зоной российского влияния», - подчеркнул он.

По его словам, обеспечение безопасности и устойчивого мира в Европе невозможно без учета исторически существующих геополитических интересов России.

До этого американская газета Hill писала, что США и Украине необходимо как можно быстрее начать переговоры по урегулированию украинского конфликта, несмотря на связанные с этим шагом «трудные решения» для Киева и Вашингтона.

Ранее в США заявили, что ВСУ утратили инициативу в конфликте из-за нехватки оружия.

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