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Мать с двухлетней дочерью без вести пропали в Новосибирской области

В Новосибирской области без вести пропали 35-летняя женщина и ее двухлетняя дочь

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Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области/VK

В Новосибирской области волонтеры и полиция ищут 35-летнюю местную жительницу, которая ушла из дома вместе с двухлетней дочерью и пропала. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Жительница Бердска вместе с двухлетней дочерью пропала 6 мая. К поисковикам обратились родственники россиянки. При каких обстоятельствах исчезли женщина и ребенок, не сообщается.

Приметы пропавшей женщины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. В день исчезновения женщина была одета в синюю с красным куртку, синие джинсы и кроссовки. Приметы двухлетней девочки: рост 100 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения девочка была одета в фиолетовую куртку, синие джинсы, белую шапку и темно-синие кроссовки.

До этого сообщалось, что в Амурской области двое школьников уехали кататься на велосипедах и пропали, мальчиков искали почти сутки. Местонахождение подростков удалось установить почти спустя сутки, дети находились в лесном массиве рядом с деревней, они спрятали велосипеды и ходили пешком.

Ранее в Якутии двух пропавших детей нашли в заброшенном здании.

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