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У юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение

МЧС РФ: в Авачинском заливе у побережья Камчатки произошло землетрясение

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Depositphotos

Землетрясение произошло в акватории Авачинского залива, расположенного у юго-восточного берега полуострова Камчатка. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

По данным ведомства, сотрудники местного филиала геофизической службы РАН зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2. В то же время жители городов Петропавловск-Камчатский и Вилючинск ощутили землетрясение силой до четырех баллов.

«Сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на расстоянии 66 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского», — говорится в заявлении.

В региональном управлении МЧС РФ уточнили, что угроза цунами на полуострове не объявлялась.

10 мая у восточного побережья острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр подземных толчков находился на глубине около 10 км, рассказали в сейсмологическом центре КНР.

6 мая на побережье Чукотского моря также зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 5,1. При этом эпицентр подземных толчков залегал на глубине 21 км на территории городского округа Эгвекинот, расположенного в Чукотском автономном округе.

Ранее в воздушном пространстве Турции после землетрясения заметили скопление НЛО.

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