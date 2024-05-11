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В Ровеньках ликвидировали возгорания, возникшие после обстрела ВСУ

МЧС: в Ровеньках спасатели потушили пожар, возникший после обстрела ВСУ

Спасатели ликвидировали возгорания, которые возникли в результате обстрела ВСУ города Ровеньки в ЛНР. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали 18 очагов возгорания в результате обстрела и не допустили увеличения площади пожара. На месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники», — говорится в сообщении.

В ночь на 11 мая глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ использовали ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Ровеньках.

До этого в оперативных службах республики говорили, что украинские войска ударили по ЛНР кассетными боеприпасами. Рядом с нефтебазой загорелись четыре жилых дома. На самой нефтебазе также зафиксировано очень сильное возгорание.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино. Он отметил, что никто из мирных жителей при этом не пострадал. Повреждения получила территория промышленного предприятия — были посечены складские помещения и емкости.

Ранее две женщины пострадали при сбросе боеприпаса на автобус в ДНР.

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