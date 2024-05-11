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В Воронежской области отменен режим опасности атаки БПЛА

Губернатор Гусев: режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменили

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Режим опасности атаки беспилотными летательными аппаратами отменили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен», — написал он.

В ночь губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что над регионом перехвачены два украинских беспилотника.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял в своем Telegram-канале, что поселок Пролетарский Ракитянского района подвергся атаке украинских войск.

ВСУ атаковали населенный пункт с помощью беспилотника. Он упал и сдетонировал на территории сельхозпредприятия. На территории предприятия повреждены три здания и две единицы спецтехники. На месте работают сотрудники оперативных служб.

8 мая губернатор Курской области Старовойт сообщал, что украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат, расположенный в городе Судже Курской области. По его словам, в результате атаки никто из работников предприятия не пострадал.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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