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В Петербурге отец семь месяцев насиловал пятилетнюю дочь

«78.ru»: в Петербурге отца обвинили в изнасиловании пятилетней дочери

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Петербурге задержан 38-летний токарь одного из предприятий по подозрению в изнасиловании малолетней дочери. Об этом сообщает «78.ru».

По данным следствия, 38-летний мужчина на протяжении семи месяцев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении собственной дочери. Пятилетняя девочка регулярно подвергалась сексуальному насилию.

Подозреваемого задержали 8 мая, она находится в изоляторе временного содержания, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Изъят ли ребенок из семьи — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Самойловском районе Саратовской области вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в изнасиловании своих детей. 43-летний мужчина в течение четырех лет домогался, истязал и подвергал сексуальному насилию своих несовершеннолетних детей. Пострадавшими признаны три дочери и сын россиянина. Один из детей рассказал о происходящем в семье учителям, педагоги обратились в полицию. В отношении мужчины были возбуждены два уголовных дела. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Ранее в Перми осудили отчима, изнасиловавшего семилетнюю падчерицу

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