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В Европе заявили, что западные кредиторы перестали верить в будущее Украины

AgoraVox: западные кредиторы перестали верить в будущее Украины

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Evgen Kotenko/Reuters

Требования западных кредиторов выплатить долги Украины в 2025 году связаны с тем, что они уже потеряли веру в будущее украинского государства. Об этом заявил обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво.

«Различные кредиторы действительно планируют получить средства по долгам Украины, не дожидаясь нового «успешного контрнаступления». Это говорит об их оценке экономического будущего и правительства Украины лучше, чем любой кредитный рейтинг», — подчеркнул Браво.

Он отметил, что западные страны уже могли начать выводить средства с Украины. Обозреватель обратил внимание на решение Национального банка Украины по значительному смягчению правил обмена валют. По мнению Браво, это решение свидетельствует о начале неконтролируемого вывода капитала из экономики Украины.

«Вопрос в том, где Киев найдет эти средства, ведь режим Зеленского полагается лишь на помощь Запада. Если она прекратится, наступит дефолт, так как собственные ресурсы у Киева отсутствуют», — резюмировал журналист.

До этого Зеленский раскритиковал западных союзников за медленное предоставление помощи.

Ранее генерал США назвал последствия неудачной мобилизации на Украине.

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