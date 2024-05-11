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В Челябинской области 16-летняя школьница совратила пятиклассника

URA.ru: в Челябинской области 16-летнюю девушку обвинили в совращении ребенка

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Челябинской области 16-летняя школьница стала фигуранткой уголовного дела о совращении 12-летнего мальчика. Об этом сообщает URA.ru.

По предварительной информации, 16-летняя девушка познакомилась с пятиклассником, в один из дней она пригласила ребенка к себе в гости и совратила мальчика.

Пара пыталась сохранить свои отношения в секрете, но родители пятиклассника обнаружили в его телефоне переписку интимного содержания и обратились в правоохранительные органы. В отношении девушки возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, подозреваемая полностью признала свою вину. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства совращения семилетней девочки, которая переписывалась с неизвестным в чате популярной игры Roblox. Новый знакомый сообщил, что ему 17 лет, первоклассница соврала другу по переписке и сообщила, что ей уже 11. Спустя некоторое время приятель начал присылать ребенку фото непристойного содержания и намекать на сексуальную связь. Тревогу забила мама одноклассницы, с которой девочка поделилась подробностями о новом знакомом.

Ранее в Ленобласти мужчину задержали по подозрению в совращении своей дочери.

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