На железной дороге в Ростовской области загорелась цистерна с топливом

Пожар произошел на железнодорожной станции Куберле в поселке Красноармейский, расположенном в Орловском районе Ростовской области. Здесь загорелся вагон-цистерна с топливом, сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что информация о происшествии поступила в 1:42 мск. Огонь охватил цистерну с топливом одного из грузовых составов, находившихся на железнодорожной станции.

«В результате ЧП никто не пострадал. <...> В 3:54 пожар локализован на [площади] 200 квадратных метров», — говорится в заявлении.

При этом к тушению возгорания были привлечены 52 специалиста и 15 единиц техники. Также сотрудникам экстренных служб пришлось использовать маневровый поезд, чтобы убрать другие вагоны с места происшествия.

Впоследствии в ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщили о ликвидации пожара. В настоящее время огонь полностью потушен.

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