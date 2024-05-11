Врач раскрыл неочевидную причину усталости

Одной из причин повышенной утомляемости и физической слабости может быть проблема с тимусом. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал торакальный хирург и врач-онколог Андрей Нефедов.

Врач сообщил, что тимус или вилочковая железа — это маленький орган, о котором люди могут даже не знать. Однако он выполняет чрезвычайно важную функцию — участвует в создании иммунитета в детском возрасте и стимулирует рост всего организма.

«Тимус достигает пика в своем размере (16 см) к периоду полового созревания, а затем он начинает уменьшаться. В норме к 30 годам он должен сократиться до одного-двух сантиметров или вовсе не определяться. Если этого не происходит, то врачи рассматривают симптом как аномалию», — объяснил эксперт.

Как отметил врач, проблемы с тимусом могут проявляться не только изменением его размера, но и развитием миастении — заболевания, при котором повышается мышечная утомляемость и слабость.

«Причина слабости при миастении заключается в том, что вилочковая железа вырабатывает особые антитела, нарушающие передачу импульса от мозга к мышцам. Из-за этого у человека появляется патологическая утомляемость: могут быть трудности при дыхании и глотании. Он быстро утомляется — ему трудно подняться со стула, по лестнице, поднять руки, иногда даже трудно моргать. Это состояние значительно ухудшает качество жизни и угрожает ей. Если человек сталкивается с постоянной слабостью это может быть сигналом к немедленному обращению к неврологу», — добавил специалист.

Нефедов подчеркнул, что проблемы с вилочковой железой, такие как миастения, могут проявляться не только при обследовании у невролога, но и в процессе подготовки к операции.

«Нарушения работы вилочковой железы могут вызвать серьезные сложности при выходе из наркоза. После операции пациент может кратковременно прийти в сознание, но затем вновь уйти в состояние сонливости и перестать дышать из-за мышечной слабости. Поэтому использование стандартных миорелаксантов для расслабления мышц во время операции может быть опасно для людей с миастенией, поскольку эти препараты усиливают мышечную слабость. В связи с этим перед проведением операции для людей с потенциальными проблемами с тимусом проводится тщательная диагностика. Так можно определить наличие проблем и обсудить возможные методы лечения», — добавил Нефедов.

Кроме того, как рассказал доктор, тимус может стать местом развития опухолей, включая его рак, который хоть и считается редким заболеванием, требует особого внимания.

«Рак тимуса может проявляться увеличением органа, дыхательными затруднениями и болью в груди. Ранняя диагностика этого вида онкологии крайне важна, поскольку своевременное обращение за медицинской помощью и начало лечения могут значительно улучшить прогноз и качество жизни пациента. Как правило лечение рака тимуса на ранних стадиях предполагает хирургическое вмешательство, которое эффективно помогает избавиться от опухоли. В некоторых случаях подключается и химиотерапия. Но все же — главные факторы успеха при лечении рака тимуса — ранняя диагностика и опытная команда врачей», — заявил Нефедов.

Врач также отметил, что при любых непонятных симптомах, например, частых проблемах с иммунитетом, необъяснимой мышечной слабостью, неприятных ощущениях при глотании и болью в области грудины, следует незамедлительно обратиться к неврологу. Если человека также постоянно сопровождает усталость, необходимо насторожиться. Это могут быть как проблемы общего характера, так и нарушенная работа вилочковой железы.

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