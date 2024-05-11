Сборную России не указали в списке самых титулованных команд мира

Во время матча чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и США на экране появилась инфографика, в которой не упоминается сборная СССР/России в списке самых титулованных стран чемпионатов мира, передает Sport24.

«Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира. Только Канада (28) и Чехия (12) выигрывали больше титулов», — было написано на экране.

Сборная СССР/России выигрывала чемпионат мира 27 раз, что указано на официальном сайте ИИХФ.

Действующим чемпионом мира является Финляндия.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Артемий Панарин забил самый быстрый гол «Рейнджерс» в овертайме с 2012 года.