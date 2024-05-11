В США рассказали, почему Зеленский остался недоволен новым пакетом помощи Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский недоволен новым пакетом помощи от Соединенных Штатов на сумму $400 млн, поскольку Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо оружие на фронте, а не просто объявления о предоставлении помощи. Об этом сообщает американская газета Hill.

«Администрация Байдена объявила о третьем дополнительном пакете помощи Украине в пятницу, включающем транш в размере 400 миллионов долларов, который включает в себя критически важные боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и многое другое», - говорится в сообщении издания.

Однако Зеленский, по оценке газеты, «не выразил особого энтузиазма по поводу нового пакета». Украинский лидер, слова которого приводит Hill, заявил, что действительно полезный пакет помощи ВСУ от Запада – это «оружие, доставленное на Украину, а не только объявление о пакете».

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в рамках очередного пакета по оказанию военной помощи США поставят на Украину дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них. Точное количество приготовленного к отправке оружия не раскрывается, известна лишь выделенная в этот раз на него сумма — $400 млн.

Ранее в Польше захотели поставлять больше оружия Украине.