Япония уничтожит препараты от коронавируса на сумму почти в $2 млрд

Власти Японии намерены уничтожить крупный объем приобретенных ранее препаратов от COVID-19 на общую сумму около 300 млрд иен ($1,93 млрд). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Речь идет о пероральных препаратах Xocova производства компании Shionogi, Lagevrio производства Merck.

В список также вошли таблетки Paxlovid, произведенные компанией Pfizer.

Этих препаратов хватило бы для 5,6 млн человек. Большая часть лекарств осталась неиспользованной и подлежит утилизации.

До этого фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 по всему миру.

Соответствующее решение было принято на фоне судебной тяжбы с пострадавшими от редкого побочного эффекта, который она вызывает.

Позже появилась информация, что американские ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и Института Рагона при Гарвардском университете разработали новую вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Она создана на основе частиц ДНК, которые сделали похожими на вирусы.

Отмечается, что вакцина на основе частиц может дать COVID-19 сильный иммунный ответ.

Ранее ученые нашли способ создания универсальной вакцины от всех видов рака крови.