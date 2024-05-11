Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Япония уничтожит препараты от коронавируса на сумму почти в $2 млрд

Kyodo: Япония уничтожит препараты от COVID-19 на сумму почти $2 млрд

close
100%
Павел Львов/РИА Новости

Власти Японии намерены уничтожить крупный объем приобретенных ранее препаратов от COVID-19 на общую сумму около 300 млрд иен ($1,93 млрд). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Речь идет о пероральных препаратах Xocova производства компании Shionogi, Lagevrio производства Merck.

В список также вошли таблетки Paxlovid, произведенные компанией Pfizer.

Этих препаратов хватило бы для 5,6 млн человек. Большая часть лекарств осталась неиспользованной и подлежит утилизации.

До этого фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 по всему миру.

Соответствующее решение было принято на фоне судебной тяжбы с пострадавшими от редкого побочного эффекта, который она вызывает.

Позже появилась информация, что американские ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и Института Рагона при Гарвардском университете разработали новую вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Она создана на основе частиц ДНК, которые сделали похожими на вирусы.

Отмечается, что вакцина на основе частиц может дать COVID-19 сильный иммунный ответ.

Ранее ученые нашли способ создания универсальной вакцины от всех видов рака крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами