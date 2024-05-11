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В Калининградской области ребенок попал в реанимацию после падения из окна четвертого этажа

В Калининградской области ребенок выжил после падения из окна

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В Калининградской области устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка, мальчик выпал из окна квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Инцидент произошел в Багратионовском муниципальном округе в поселке Южный, малолетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Пострадавший выжил, у него диагностирована черепно-мозговая травма.

Мальчик госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Спасатели снова напоминают родителям, что в теплое время года нельзя оставлять детей без присмотра, а окна необходимо оснащать блокираторами, если открываете и на проветривание.

До этого сообщалось, что в Липецке девочка выпала из окна на четвертом этаже и попала в больницу в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в ночь на 9 мая в Елецком микрорайоне. Девочка 2015 года рождения выпала из окна и упала с высоты четвертого этажа. При каких обстоятельствах это произошло не уточняется.

Ранее в Забайкалье 10-летний мальчик выжил после падения с балкона пятого этажа.

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