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В Московском зоопарке кот пробрался в вольер с волками и застрял на дереве

В Московском зоопарке кота спасли из вольера с волками

В Московском зоопарке спасатели вызволили кота из вольера с волками, напуганное животное сидело на дереве. Об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале.

Уличный кот пробрался в вольер с волками и забрался на верхушку дерева, незваного гостя заметили сотрудники зоопарка. Хищников перевели во внутренние помещения, на место были вызваны спасатели, напуганный кот не хотел самостоятельно спускаться вниз. Сотрудники МЧС спустили животное на землю.

«Сотрудники отдела «Фауна России», которые вначале пытались самостоятельно спасти кота, уже придумали ему имя — Симба. Пока Симба останется жить в дирекции Московского зоопарка, специалисты зоопарка будут за ним ухаживать», — сообщила Акулова.

Свидетелями спасательной операции стали многочисленные посетители зоопарка.

До этого сообщалось, что в Каширском округе Подмосковья спасатели достали кошку из вентиляционной шахты жилого дома. В экстренные службы обратился житель деревни Каменки, мужчина попросил спасти кошку. Домашняя любимица забралась в вентиляционное отверстие на кухне, проползла до канализационной шахты в ванной комнате и там застряла. Мужчина не смог выманить кошку самостоятельно и позвонил в службу экстренных вызовов 112. Спасатели приняли решение доставать питомца через крышу, сделав из спасательной веревки петлю, специалисты накинули ее на кошку, осторожно вытащили животное и передали хозяину.

Ранее в Москве кот застрял в стене жилого дома.

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