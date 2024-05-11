Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Швейцарии оценили влияние поддержки Украины на нейтралитет страны

МИД Швейцарии заявил, что поддержка Украины не ведет к нарушению нейтралитета

close
100%
Global Look Press

Организация мирной конференции по Украине и поддержка этой страны со стороны Швейцарии никак не влияет на нейтралитет последней. Об этом заявили в министерстве иностранных дел конфедерации, пишет Reuters.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что нейтралитет Швейцарии остается «постоянным». При этом решение Берна удовлетворить просьбу Киева и провести мирный саммит не ведет к нарушению соответствующего статуса страны, говорится в сообщении.

«Быть нейтральными не значит быть безразличными. <...> Право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины», — пояснили в МИД.

Журналисты, в свою очередь, обратили внимание на бессмысленность проведения мирной конференции по Украине. По их мнению, это мероприятие не только не сможет поспособствовать урегулированию конфликта, но и продемонстрирует все большую приверженность «нейтральной» Швейцарии политике Западной Европы.

Как сказал бывший посол Берна в Канберре, Сингапуре и Эль-Кувейте Дэниэл Уокер, готовящаяся конференция не имеет своей целью поиск путей немедленного завершения боевых действий. На самом деле она будет направлена на усиление позиций Киева в мире, добавил дипломат.

2 мая швейцарское внешнеполитическое ведомство заявило, что первый мирный саммит по Украине запланирован на 15–16 июня 2024 года. Мероприятие состоится в городе Бюргенштоке.

Ранее в администрации премьер-министра Венгрии признались, что не видят смысла в конференции по Украине в Швейцарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами