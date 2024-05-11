В МИД Швейцарии оценили влияние поддержки Украины на нейтралитет страны

Организация мирной конференции по Украине и поддержка этой страны со стороны Швейцарии никак не влияет на нейтралитет последней. Об этом заявили в министерстве иностранных дел конфедерации, пишет Reuters.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что нейтралитет Швейцарии остается «постоянным». При этом решение Берна удовлетворить просьбу Киева и провести мирный саммит не ведет к нарушению соответствующего статуса страны, говорится в сообщении.

«Быть нейтральными не значит быть безразличными. <...> Право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины», — пояснили в МИД.

Журналисты, в свою очередь, обратили внимание на бессмысленность проведения мирной конференции по Украине. По их мнению, это мероприятие не только не сможет поспособствовать урегулированию конфликта, но и продемонстрирует все большую приверженность «нейтральной» Швейцарии политике Западной Европы.

Как сказал бывший посол Берна в Канберре, Сингапуре и Эль-Кувейте Дэниэл Уокер, готовящаяся конференция не имеет своей целью поиск путей немедленного завершения боевых действий. На самом деле она будет направлена на усиление позиций Киева в мире, добавил дипломат.

2 мая швейцарское внешнеполитическое ведомство заявило, что первый мирный саммит по Украине запланирован на 15–16 июня 2024 года. Мероприятие состоится в городе Бюргенштоке.

Ранее в администрации премьер-министра Венгрии признались, что не видят смысла в конференции по Украине в Швейцарии.