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В Китае стартовали продажи кроссовера BYD, разработанного бывшим дизайнером Audi

BYD начал продавать кроссовер Sea Lion 07, разработанный бывшим дизайнером Audi

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BYD

Компания BYD начала продажи на китайском рынке кроссовера Sea Lion 07. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 189,8 тыс. юаней (2,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина машины 4830 мм, а колесной базы — 2930 мм. Автомобиль получил большую панорамную крышу и выдвигающиеся дверные ручки.

BYD Sea Lion 07 доступен с тремя силовыми установками на выбор. В базовой версии автомобиля установлен один электрический агрегат мощностью 231 л.с. Вторая версия получила 313-сильный электромотор, а в топовой модификации кроссоверу полагается два электродвигателя суммарной мощностью 530 л.с. Аккумулятор кроссовера можно зарядить от 10 до 80% за 25 минут.

Отмечается, что дизайн новинки разработан под руководством Вольфганга Эггера, который ранее работал в Audi, а теперь занимает пост главного дизайнера BYD. На китайском рынке Sea Lion 07 составит конкуренцию Tesla Model Y.

Ранее сообщалось, что Ford пересмотрит планы отказаться от ДВС в Европе к 2030 году.

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