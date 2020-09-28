Кремль не видит в обострении в Карабахе попытки создать новые сложности для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что обострение в Карабахе связано с попыткой создать новые сложности для России извне.
По его словам, в Кремле не согласны с такими мнениями, передает корреспондент «Газеты.Ru».
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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