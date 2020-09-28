В МИД Карабаха рассказали, как «сильно изменить» ситуацию в регионе

Глава МИД непризнанного Нагорного Карабаха Масис Маилян рассказал, что может сильно повлиять на изменение ситуации в регионе. Об этом сообщает Sputnik Армения.

По его словам, представители многих стран и международных организаций высказались против продолжения боевых действий и обострения ситуации в регионе, кроме Турции, которая выступила с неоднозначным заявлением.

Министр призвал международное сообщество прибегнуть к сдерживанию как Азербайджана, так и Турции. Он уточнил, что на это может повлиять международное признание Карабаха.

«Иначе это может сильно изменить геополитическую ситуацию в регионе», заключил Маилян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Азербайджан также ввел военное положение в ряде регионов и городов.

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