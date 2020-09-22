Лукашенко заявил о желании посетить Дальний Восток в 2021 году
Кирилл Семченко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить регионы Дальнего Востока России в грядущем году. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время и обязательно, начиная от Алтая, Байкала, Приморье, Сахалин, Камчатка, все-таки надо побывать, посмотреть на это чудо природы», — заявил президент.
22 сентября Лукашенко проводит встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко в Минске, который находится там с рабочим визитом.
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