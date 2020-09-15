Трамп подозревает, что Россия хочет победы Байдена на выборах в США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полагает, что российская сторона хочет не его победы на предстоящих выборах в США, а его оппонента Джозефа Байдена, сообщает Sputnik.
«Россия, возможно, хочет, чтобы был избран Байден», — сказал Трамп.
Он отметил, что никто, кроме него, не вел «такую политику в отношении России».
«Это и газопровод, и укрепление вооруженных сил. Мы стали крупнейшей в мире страной по энергоресурсам и теперь совершенно не зависим от импорта энергоносителей», — добавил американский политик.
Однако он подчеркнул, что не спешит с выводами и предпочитает подождать до выборов.
Выборы президента пройдут в США 3 ноября.
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