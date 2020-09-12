Иранский КСИР заявил о мести Бахрейну за нормализацию отношений с Израилем
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что королевство Бахрейн настигнет месть со стороны мусульман за нормализацию отношений с Израилем, сообщает ТАСС.
«Виновники этого предательства являются мишенью для гнева и жесткой мести со стороны исламской уммы, и в особенности шиитов Бахрейна», — говорится в сообщении КСИР.
В Тегеране добавили, что нормализация отношений с Израилем является позорным актом и не обладает легитимностью.
Ранее королевство Бахрейн и Израиль при посредничестве президента США Дональда Трампа договорились установить дипломатические отношения. Иран назвал такое решение постыдным.
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