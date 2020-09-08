Член КС оппозиции Знак отказался покидать Белоруссию

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что не готов покидать республику. Об этом сообщает ТАСС.

«Я лично не готов покидать Республику Беларусь», — сказал Знак, отвечая на вопрос, был бы он готов к выдворению из страны.

Ранее члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков и Иван Кравцов заявили о намерении остаться на Украине.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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