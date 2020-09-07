В ФРГ заявили, что Меркель пока не обсуждала с Путиным Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пока не обсуждала с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает «Интерфакс».

При этом политик не решился сообщать о планах обоих лидеров по этому поводу.

«Я проинформирую вас», — сказал Зайберт.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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