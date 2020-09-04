В ФРГ опровергли заявления Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Правительство Германии назвало ложным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что сведения об «отравлении» блогера Алексея Навального являются фальсификацией. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает «Интерфакс».

«Утверждения господина Лукашенко — это, само собой разумеется, неправда», — сказал он.

Накануне Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией, сославшись на перехваченный разговор «Варшавы с Берлином».

Ранее Лукашенко заявил, что заявления ФРГ о нахождении в организме Навального веществ из группы «Новичок» является фальсификацией. Белоруссия якобы перехватила разговор Варшавы с Берлином, который это подтверждает.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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