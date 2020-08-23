Лавров считает нереалистичными условия США для продления ДСНВ

США выдвигают нереалистичные условия для продления договора о стратегических наступательных вооружениях, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет «Интерфакс».

«Американцы на переговорах, которые вел мой заместитель Сергей Рябков на прошлой неделе в Вене со спецпредставителем президента США господином (Маршаллом) Биллингсли, настаивают на условиях, которые, если честно, просто нереалистичны», — сказал Лавров.

Россия и США подписали Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) в 2010 году, согласившись сокращать стратегические наступательные вооружения.

ДСНВ действует десять лет, но Москва и Вашингтон могут продлить его. Однако, несмотря на скорое окончание срока, намерения США на этот счет звучат размыто.

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