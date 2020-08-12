Асаду стало плохо на выступлении из-за низкого кровяного давления
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Президенту Сирии Башар Асад стало плохо во время выступления в парламенте страны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на государственное телевидение.
Отмечается, что из-за низкого кровяного давления речь президента, которую он должен был произнести около полудня, теперь будет транслироваться в 18.30 по мск.
Других подробностей не приводится.
Ранее Асад поздравил Александра Лукашенко с очередной победой на выборах главы государства.
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