Асаду стало плохо на выступлении из-за низкого кровяного давления

Президенту Сирии Башар Асад стало плохо во время выступления в парламенте страны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на государственное телевидение.

Отмечается, что из-за низкого кровяного давления речь президента, которую он должен был произнести около полудня, теперь будет транслироваться в 18.30 по мск.

Других подробностей не приводится.

Ранее Асад поздравил Александра Лукашенко с очередной победой на выборах главы государства.

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