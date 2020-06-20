В КНДР начали печать пропагандистских листовок распространения в Южной Корее

Власти КНДР начали кампанию по печати и распространению пропагандистских листовок для жителей Южной Кореи на фоне ухудшения отношений между странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Издательские учреждения печатают листовки, которые нанесут беспорядочные удары по южнокорейским властям, игравшим с надеждами и ожиданиями наших соотечественников, заложенными в межкорейское соглашение», — говорится в сообщении ЦТАК.

По информации агентства, распространять листовки будут «разозленные» северокорейские студенты, как только они смогут получить доступ в приграничные районы страны, согласно действующим договоренностям.

Ранее северокорейская сторона заявила о полном разрыве отношений с Сеулом, после чего в городе Кэсон был подорван офис межкорейской связи.

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