ЦИК: избирательная система готова к голосованию по поправкам в Конституцию

Российская избирательная система находится в состоянии готовности к всеобщему голосованию по поправкам в Конституцию, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дата голосования будет определена главой государства, добавил Булаев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию из-за пандемии коронавируса.

О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию заявил президент России в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

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