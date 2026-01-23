Трамп оценил возможную сделку по Гренландии

Сделка по Гренландии даст Соединенным Штатам возможность делать все, что им захочется, заявил президент США Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.
«Временные рамки — бесконечность, это значит, что временных рамок нет», — заявил Трамп.
По его словам, «мы сделаем все, что захотим», а переговоры по Гренландии ведутся.
До этого Трамп заявил журналистам, что примерно через две недели сообщит, устраивает ли Данию сделка по Гренландии.
22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово обсуждать с Соединенными Штатами вопросы безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе о Гренландии.
В этот же день Трамп сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом. Также американский лидер заявил, что сейчас проходят «переговоры о деталях», и соглашение якобы подразумевает «полный доступ» США к Гренландии, без «временных ограничений».
Ранее в Польше назвали поведение Трампа «шоу» и «цирком».