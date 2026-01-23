Трамп оценил возможную сделку по Гренландии

Трамп уверен, что сделка по Гренландии позволит делать то, что захочет Вашингтон

Сделка по Гренландии даст Соединенным Штатам возможность делать все, что им захочется, заявил президент США Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Временные рамки — бесконечность, это значит, что временных рамок нет», — заявил Трамп.

По его словам, «мы сделаем все, что захотим», а переговоры по Гренландии ведутся.

До этого Трамп заявил журналистам, что примерно через две недели сообщит, устраивает ли Данию сделка по Гренландии.

22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово обсуждать с Соединенными Штатами вопросы безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе о Гренландии.

В этот же день Трамп сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом. Также американский лидер заявил, что сейчас проходят «переговоры о деталях», и соглашение якобы подразумевает «полный доступ» США к Гренландии, без «временных ограничений».

