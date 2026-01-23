Размер шрифта
Общество

Снегопады снижают продуктивность каждого второго россиянина

Половина россиян чувствуют снижение продуктивности во время снегопадов
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Сильные снегопады оказывают заметное влияние на эффективность работы россиян. Каждый второй работающий россиянин (52%) сообщил, что в дни сильной зимней непогоды его продуктивность снижается. Об этом свидетельствуют итоги опроса «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

58% респондентов отметили, что сильные снегопады выбивают их из привычного рабочего ритма и усложняют выполнение повседневных задач. При этом 46% опрошенных отмечают повышенную утомляемость и эмоциональное напряжение в такие дни, даже если формальный рабочий график не меняется. Позитивно или нейтрально зимнюю непогоду воспринимают 14% участников опроса.

Каждый второй участник исследования (52%) указал, что в дни сильных снегопадов работает менее эффективно, чем обычно. Наиболее часто респонденты отмечают снижение концентрации внимания (41%), замедление темпа выполнения задач (37%) и падение вовлеченности в рабочий процесс (29%).

Кроме того, 33% опрошенных сообщили, что в такие дни формально остаются на связи и выполняют рабочие обязанности, однако объективно справляются с меньшим объемом задач.

Сложные погодные условия отражаются и на дороге до рабочего места. В дни сильных снегопадов 62% офисных сотрудников тратят на дорогу больше времени, чем обычно. У 28% опрошенных путь на работу увеличивается как минимум на 30–60 минут.

Каждый третий респондент (34%) признался, что после дороги в условиях сильной непогоды чувствует усталость еще до начала рабочего дня. 31% участников опроса считают, что именно сложности с транспортом становятся ключевым фактором снижения их эффективности в такие дни.

Лишь 18% опрошенных считают, что работа из офиса в таких условиях не оказывает заметного влияния на результаты. Остальные уверены, что удаленный или гибридный формат работы являются наиболее продуктивными решениями в дни сильных снегопадов.

Почти половина участников исследования (49%) полагают, что работодатели в целом недооценивают влияние погодных условий на эффективность сотрудников и продолжают ожидать одинаковой отдачи вне зависимости от внешних факторов.

Ранее россиян предупредили о риске выгорания из-за стремления быть «осознанным» и «в ресурсе».

