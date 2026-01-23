Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

Переговоры Путина с Уиткоффом завершились, продлившись более 3,5 часа

Встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом в Кремле завершилась. Об этом сообщил Кремль.

Переговоры продлились более 3,5 часа.

Глава российского государства встретился с американской делегацией поздно вечером 22 января. В переговорах впервые участвовал комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев принимали участие во встрече с американской делегацией.

Самолет с Уиткоффом приземлился в столичном аэропорту Внуково вечером 22 января.

Путин сообщал, что обсудит с Уиткоффом и Кушнером замороженные российские активы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Однако представитель Кремля не исключил, что разговор продолжится и по другим сопутствующим темам.

