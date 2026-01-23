Размер шрифта
Трамп заявил, что по Украине на уступки должны пойти все стороны

Трамп: всем сторонам соглашения по Украине предстоит пойти на уступки
Global Look Press

Всем сторонам соглашения по украинскому вопросу предстоит пойти на уступки, заявил президент США Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца», — заявил Трамп.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов об уступках в рамках урегулирования российско-украинского конфликта.

До этого Трамп поделился с представителями СМИ своим мнением, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский сейчас настроены на достижение договоренностей по Украине.

22 января издание The Financial Times сообщило, что встреча Трампа и Зеленского, состоявшаяся в Давосе «на полях» Всемирного экономического форума, не привела к подписанию ранее подготовленных документов. По информации газеты, переговоры лидеров продолжались около часа, но сторонам не удалось достичь каких-либо договоренностей, что стало разочарованием для Зеленского.

Ранее Зеленский раскрыл подробности о своих переговорах с Трампом в Давосе.

