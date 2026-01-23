Трамп заявил, что по Украине на уступки должны пойти все стороны

Трамп: всем сторонам соглашения по Украине предстоит пойти на уступки

Всем сторонам соглашения по украинскому вопросу предстоит пойти на уступки, заявил президент США Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца», — заявил Трамп.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов об уступках в рамках урегулирования российско-украинского конфликта.

До этого Трамп поделился с представителями СМИ своим мнением, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский сейчас настроены на достижение договоренностей по Украине.

22 января издание The Financial Times сообщило, что встреча Трампа и Зеленского, состоявшаяся в Давосе «на полях» Всемирного экономического форума, не привела к подписанию ранее подготовленных документов. По информации газеты, переговоры лидеров продолжались около часа, но сторонам не удалось достичь каких-либо договоренностей, что стало разочарованием для Зеленского.

Ранее Зеленский раскрыл подробности о своих переговорах с Трампом в Давосе.