Политика

Полянский назвал условие для возвращения России к работе в ПА ОБСЕ

Полянский: Россия может рассмотреть возврат в ПА ОБСЕ при отказе от русофобии
Julia Darashkevich/Reuters

Россия может рассмотреть вопрос о возвращении к работе в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ при пересмотре ее руководством и рядом стран-членов русофобских и дискриминационных подходов. Об этом в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрий Полянский, его слова приводит РИА Новости.

«Российская делегация будет готова рассмотреть вопрос о возвращении к работе при условии пересмотра руководством ассамблеи и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению проблем европейской безопасности», — сказал он.

Дипломат отметил, что решение о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ приняло Федеральное собрание России в 2024 году из-за отсутствия прогресса и нежелания западных государств попытаться переосмыслить причины кризиса в архитектуре безопасности Европы.

По его мнению, ассамблея утратила роль площадки для равноправного межпарламентского диалога и стала фактически обслуживать интересы отдельных стран Запада. Полянский подчеркнул, что организация погрузилась в предвзятость, двойные стандарты и отказ от предметного обсуждения вопросов безопасности Европы.

Он указал, что возможному возвращению РФ поспособствовали бы практические шаги по снижению военно-политической напряженности в Европе и меры по устранению нарушений прав нацменьшинств, свободы вероисповедания и языковых прав, в том числе на территории Украины и стран Балтии. Полянский также назвал необходимыми условиями прекращение героизации нацистских пособников, преследование гражданских активистов и давление на журналистов, чьи «взгляды расходятся с западными нарративами».

Ранее постпред РФ оценил стремление ОБСЕ стать участником урегулирования на Украине.

