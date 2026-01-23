Жителей одной из областей Украины призвали быть готовыми к негативному развитию событий

Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в социальных сетях заявил, что состояние энергетической системы Украины остается слабым, а украинцам необходимо быть готовыми к негативному развитию событий.

Он отметил, что блокирование дорог не будет способствовать восстановлению электроснабжения.

«Перекрытие дорог не добавит электричества. Зато большие запросы на генераторы для объектов связи – это реальная помощь», — написал Ким.

До этого вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергосистемы страны после блэкаута в ноябре 2022 года. По его словам, ситуация в стране стала сверхтяжелой. Он отметил, что для сохранения целостности энергосистемы «Укрэнерго» была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве.

Ранее жители городов Украины вышли на протесты из-за отсутствия электричества.