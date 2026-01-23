Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В России захотели внедрить новую систему зарплат для педагогов

В России могут внедрить новую систему оплаты труда педагогов в 2027 году
hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

В прошлом году в некоторых российских регионах был запущен пилотный проект новой системы оплаты труда учителей, где 70% заработной платы составляет гарантированный оклад, а 30% — стимулирующие выплаты и компенсации, установленные руководством школ. В 2026 году Минпросвещения проведет мониторинг зарплат в экспериментальных регионах, пишет «Парламентская газета».

Эксперимент проходит во Владимирской и Сахалинской областях, а также в Удмуртии. Издание отмечает, что эта методика может распространиться по всей стране уже в 2027 году при положительной динамике.

Согласно плану деятельности Минпросвещения на период с 2025 по 2030 год, сферу образования должны затронуть и другие новации. Так, к 2030-му до 10% планируют повысить долю педагогов, которые пройдут обучение по актуализированным профессиональным стандартам на базе ведущих высших учебных заведений и научных организаций. Доля учителей естественно-научного профиля, которые повысят квалификацию, увеличится до 100%.

Будут создаваться и обновляться электронные образовательные ресурсы. В частности, количество цифровых уроков по основным предметам должно вырасти почти в два раза.

Ранее псковский чиновник посоветовал больше работать учителю, жаловавшемуся на низкую зарплату.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27688309_rnd_9",
    "video_id": "record::5414c91b-039a-4174-93f0-ba2ddb3d945e"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+