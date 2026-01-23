В России захотели внедрить новую систему зарплат для педагогов

В России могут внедрить новую систему оплаты труда педагогов в 2027 году

В прошлом году в некоторых российских регионах был запущен пилотный проект новой системы оплаты труда учителей, где 70% заработной платы составляет гарантированный оклад, а 30% — стимулирующие выплаты и компенсации, установленные руководством школ. В 2026 году Минпросвещения проведет мониторинг зарплат в экспериментальных регионах, пишет «Парламентская газета».

Эксперимент проходит во Владимирской и Сахалинской областях, а также в Удмуртии. Издание отмечает, что эта методика может распространиться по всей стране уже в 2027 году при положительной динамике.

Согласно плану деятельности Минпросвещения на период с 2025 по 2030 год, сферу образования должны затронуть и другие новации. Так, к 2030-му до 10% планируют повысить долю педагогов, которые пройдут обучение по актуализированным профессиональным стандартам на базе ведущих высших учебных заведений и научных организаций. Доля учителей естественно-научного профиля, которые повысят квалификацию, увеличится до 100%.

Будут создаваться и обновляться электронные образовательные ресурсы. В частности, количество цифровых уроков по основным предметам должно вырасти почти в два раза.

