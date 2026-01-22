Сырский рассказал НАТО, что «критично» для Украины

Сырский рассказал представителям НАТО, в чем «критично» нуждается Украина

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в своем Telegram-канале, что во время заседания Совета Украина — НАТО назвал приоритетом для Украины укрепление воздушного щита.

«Рассказал коллегам из НАТО о том, что наиболее критичной для Украины является необходимость укрепления воздушного щита», — написал он.

Заседание состоялось в формате видеоконференции. В нем участвовали начальники генеральных штабов стран Североатлантического альянса.

В ходе заседания главком ВСУ назвал обстановку на фронте для украинской армии «сложной». Он отметил, что в стране наблюдается дефицит средств противовоздушной обороны (ПВО), из-за чего Украина в данный момент не способна защитить объекты критической инфраструктуры. Сырский также представил участникам заседания перечень вооружений, в которых нуждаются Вооруженные силы Украины.

Он также выразил благодарность союзникам за поддержку Украины и пригласил Военный комитет НАТО посетить страну в этом году.

18 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с просьбой о предоставлении ракет для систем ПВО.

Ранее Зеленский назвал стоимость ракет ПВО, использованных ВСУ для отражения атаки ВС России.