В США повысили кредитный рейтинг Украины

Американское рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Украины до CCC+ (очень высокий кредитный риск). Об этом сообщили на сайте организации.

Агентство отметило, что решение было принято после завершения реструктуризации долговых обязательств в обычные облигации. До этого Украине присвоили рейтинг SD (выборочный дефолт).

«Мы считаем, что продолжающаяся реструктуризация небольшой части долга, по-прежнему находящегося в состоянии дефолта, не окажет существенного влияния на способность и готовность Украины выполнять свои другие долговые обязательства», — говорится в сообщении.

14 января издание «Страна.ua» сообщило, что Украина может столкнуться с существенным дефицитом государственного бюджета из-за планов ряда европейских стран перераспределить кредитные средства в размере €90 млрд, направив большую часть на закупку военной техники. Журналисты обратили внимание на недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сообщила, что из выделяемых Украине €90 млрд €60 млрд пойдут на закупку вооружений, а на поддержку государственного бюджета страны предусмотрено лишь €30 млрд.

Ранее Украина просрочила многомиллионный платеж МВФ.