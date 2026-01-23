Размер шрифта
В США повысили кредитный рейтинг Украины

Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины до CCC+
Global Look Press

Американское рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Украины до CCC+ (очень высокий кредитный риск). Об этом сообщили на сайте организации.

Агентство отметило, что решение было принято после завершения реструктуризации долговых обязательств в обычные облигации. До этого Украине присвоили рейтинг SD (выборочный дефолт).

«Мы считаем, что продолжающаяся реструктуризация небольшой части долга, по-прежнему находящегося в состоянии дефолта, не окажет существенного влияния на способность и готовность Украины выполнять свои другие долговые обязательства», — говорится в сообщении.

14 января издание «Страна.ua» сообщило, что Украина может столкнуться с существенным дефицитом государственного бюджета из-за планов ряда европейских стран перераспределить кредитные средства в размере €90 млрд, направив большую часть на закупку военной техники. Журналисты обратили внимание на недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сообщила, что из выделяемых Украине €90 млрд €60 млрд пойдут на закупку вооружений, а на поддержку государственного бюджета страны предусмотрено лишь €30 млрд.

Ранее Украина просрочила многомиллионный платеж МВФ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27688297_rnd_2",
    "video_id": "record::021b838d-d148-44b9-ad11-f16b966e43e9"
}
 
