Политика

Трамп раскрыл причину появления своих синяков

Трамп заявил, что синяк на его руке из-за пагубного влияния аспирина
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на борту самолета по пути из Швейцарии в Вашингтон объяснил причину появления синяков на своем теле. Трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

Американский лидер отметил, что синяк на его руке появился после удара об стол. По словам президента, он «нанес немного крема, но врезался».

Также Трамп предупредил о пагубных последствиях аспирина.

«Не принимайте аспирин, если не хотите небольших посинений», — сказал глава Белого дома.

Президент США добавил, что врачи предупреждают о возможных синяках, если принимать аспирин в больших количествах. При этом политик посоветовал принимать лекарство тем, кто «любит свое сердце».

На руках Трампа часто замечают синяки. 22 января британская газета Metro сообщила, что крупная гематома возникла на тыльной стороне левой руки президента. При этом в канун Рождества синяки были уже на обоих запястьях главы Белого дома. Сам Трамп пытается скрыть ушибы с помощью тонального крема.

В Белом доме сообщали, что у Трампа появляются синяки на ладонях из-за частых рукопожатий, которыми он обменивается «почти непрерывно».

Ранее в США дали неожиданный совет Белому дому по поводу синяков у Трампа.

