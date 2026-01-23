Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Желтый уровень опасности объявили в Санкт-Петербурге

Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за мороза и загрязнений
Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге ввели желтый уровень погодной опасности из-за мороза и скопления загрязняющих веществ в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города в Telegram-канале.

По данным Росгидрометцентра, с 21:00 23 января до 10:00 24 января на территории города объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с очень низкой температурой воздуха: до −20°C и ниже.

«Тот же уровень действует с 21:00 22 января до 21:00 25 января в категории «прочие опасности». Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие незначительному скоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — отмечается в заявлении.

Власти Петербурга призывают горожан проявлять особую осторожность, одеваться по погоде и не допускать обморожений.

21 января советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин сообщил, что в конце недели жителей Москвы и Московской области ждет резкое похолодание — пик придется на ночь 25 января. В Подмосковье местами температура опустится до -27°C.

Ранее стоматолог объяснила, почему на холоде болят зубы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27688279_rnd_7",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+