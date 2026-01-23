Желтый уровень опасности объявили в Санкт-Петербурге

Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за мороза и загрязнений

В Санкт-Петербурге ввели желтый уровень погодной опасности из-за мороза и скопления загрязняющих веществ в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города в Telegram-канале.

По данным Росгидрометцентра, с 21:00 23 января до 10:00 24 января на территории города объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с очень низкой температурой воздуха: до −20°C и ниже.

«Тот же уровень действует с 21:00 22 января до 21:00 25 января в категории «прочие опасности». Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие незначительному скоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — отмечается в заявлении.

Власти Петербурга призывают горожан проявлять особую осторожность, одеваться по погоде и не допускать обморожений.

21 января советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин сообщил, что в конце недели жителей Москвы и Московской области ждет резкое похолодание — пик придется на ночь 25 января. В Подмосковье местами температура опустится до -27°C.

