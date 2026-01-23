Водитель автобуса и подросток чуть не устроили поножовщину из-за неприличного жеста

В Пушкине произошел конфликт между водителем автобуса и подростками

В Пушкине водитель автобуса вступил в конфликт с подростками из-за неприличного жеста. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, подростки не успели проскочить в закрывающиеся двери автобуса, из-за чего один из них начал бить своим рюкзаком по стеклам машины. Также юноша показал водителю средний палец. Когда мужчина вышел на улицу, подросток забежал внутрь салона, но водитель вытянул его обратно и повалил на землю.

Телеканал отметил, что в один момент кто-то из автобуса ударил водителя ногой по голове. Подросток поднялся на ноги, после чего начал угрожать, что применит нож, но мужчина вызвал полицию.

Управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщило, что по факту произошедшего организована проверка. По данным ведомства, в ходе конфликта водитель автобуса достал предмет, похожий на нож.

20 января Telegram-канал Amur Mash сообщил, что в Хабаровском крае юноша обстрелял автобус, чтобы продемонстрировать оружие. По его данным, 19-летний студент вышел с друзьями на прогулку, взяв с собой пневматический пистолет. Затем он решил похвастаться недавно купленным оружием и несколько раз выстрелил в сторону проезжей части.

Ранее в в Москве водитель устроил стрельбу в момент конфликта.